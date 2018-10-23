Субсидия украинцам будет назначаться с начала месяца, в котором поступило обращение, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил Виталий Музыченко, гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики.

"Субсидия назначается с месяца обращения за ее предоставлением. То есть если гражданин обратился даже 30 сентября, то субсидия будет ему назначена с начала месяца, в котором поступило обращение. То есть за весь сентябрь, независимо от того при общих основаниях... или комиссионное дело. В любом случае, гражданин получит субсидию с месяца, в котором он обратился", - сказал Музыченко.

"У нас предусмотрено, что при начале отопительного периода, в течение двух месяцев с даты его старта гражданин имеет возможность обратиться за субсидией и она будет назначена с месяца начала отопительного периода. То есть где-то к середине декабря все, кто будут обращаться за получением жилищной субсидии, могут рассчитывать на ее получение, начиная с октября", - добавил он.

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Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок начисления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, субсидию будут получать те, кто имеет долги по ЕСВ по вине работодателя.

Ранее в Минсоцполитики уточнили, что размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги для работающих пенсионеров рассчитывается на основании и пенсии, и зарплаты.

Ранее в правительстве сообщали, что планируют завершить переход к монетизации субсидий через год - до октября 2019 года.