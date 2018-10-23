Суд над Януковичем: Беглый президент готов к видеосвязи, адвокат Горошинский регистрируется в РФ. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:01 Судья Девятко говорит: "Уже 10 часов. Вы в определенной форме продолжили свои дебаты. Как я понимаю, уже не можете далее работать. Следующее заседание завтра, в 9 утра".

Адвокат Горошинский начинает что-то объяснять. Судья его прерывает: "Уважаемый адвокат, уже 10, мы не можем дальше вас задерживать. Перерыв до завтра, до 9 утра".

09:55 Судья Девятко спрашивает, является ли просьба удалить их зала или посадить рядом с прокурорами Рябовола собственным мнением Януковича, или этот текст готовили адвокаты.

Горошинский говорит, что текст не готовил, что это мысли Виктора Януковича.

"Не может обвиняемый руководить судом, указывать, кого и куда удалять", - говорит прокурор Крым и просит оставить без рассмотрения это ходатайство Януковича.

Сам адвокат Юрий Рябовол говорит, что оставляет решение на усмотрение суда.

Горошинский добавляет: "Виктор Янукович не указывает суду, а просит! Требую сделать замечание прокурору!"

Прокурор Крым говорит, что Янукович ранее требовал, а также отмечает. что нет нормы о том, что обвиняемый может просить удаления кого-либо из зала.

Судья Девятко уточняет, что это за просьба - выделить место рядом с прокурорами.

"Это немножко эмоциональная составляющая, на которую человек имеет право!", - отвечает Горошинский.

Горошинский разъясняет, что они просят лишить Рябовола процесуального статуса защитника

"А потом попросить рядом с прокурорами сесть?" - уточняет судья.

"Как захочет суд", - Горошинский.

"Так это же просьба вашего клиента", - Девятко.

Судья оставляет без рассмотрения это ходатайство.

09:51 Горошинский говорит, что вчера зарегистрировал еще одно заявление Януковича - о незаконном участии назначенного государством адвоката Юрия Рябовола. Янукович напоминает, что он отказался от Рябовола и что в зал ходят адвокаты по договору, однако все равно ходит и Рябовол, а это незаконно.

Более того, Рябовол прочитал свою дебатную речь, которая, по словам Януковича, противоречит защите.

"Он выступил фактически на стороне обвинения?", - говорит Горошинский. Требует, чтобы текст Рябовола не был привязан к делу и не рассматривался.

Янукович требует "удалить Рябовола из зала судебного заседания или выделить ему место рядом с обвинением".

09:49 Судья Девятко разъясняет, что Сердюк и Федоренко есть в реестре адвокатов РФ.

"Суд даст Горошинскому разумный срок для регистрации. Если этого не будет, интересы Януковича во время последнего слова могут защищать Сердюк и Федоренко", - говорит он.

Горошинский уточняет, что именно судья имеет в виду под понятием "разумные сроки" - день, неделя, месяц?

Судья говорит, что уже 45-й час должна звучать речь адвоката Горошинского, и как он может спрашивать о разумных сроках.

09:45 Адвокат Горошинский говорит о разумных сроках. Он отмечает, что у каждого по этому поводу свое понимание.

"В моем понимании, разумный срок - это когда будут изучены все доказательства, все разобрано и будет достаточно времени для выступления адвокатов в дебатах", - говорит Горошинский

Судья уточняет, готов ли Янукович включаться по видеосвязи без международно-правовой помощи.

Адвокат говорит, что Янукович готов по видеосвязи. Вариант первый - при задействовании международно-правовой помощи. Второй - как скажет суд.

09:35 Судья Девятко спрашивает, известно ли адвокату, что такая регистрация в РФ проводится до четырех месяцев. Адвокат говорит, что можно и до месяца.

Прокурор просит уточнить у адвоката, каким способом он хочет провести видноконференцию.

Девятко говорит, что адвокат ясно сказал - что по видеосвязи, как установил суд.

В свою очередь прокурор Крым подчеркивает, что регистрацию в реестре РФ имеет не только адвокат Сердюк, но и адвокат Федоренко. И что Янукович может воспользоваться их услугами.

Горошинский отвечает, что Сердюк и Федоренко не являются защитниками Януковича в этом деле, о чем сказал сам Янукович.

Говорит о видеосвязи: "О способе. Способ - видеосвязью. Как? Как прописано в законодательстве, статья 365".

09:31 Горошинский говорит, что в РФ есть закон, что если адвокат работает на территории РФ, то должен получить там адвокатскую регистрацию. И 18 октября он подал документы в реестр адвокатов РФ, чтоб участвовать в суде из России.

Говорит, что его заявление зарегистрировано уже в Минюсте РФ, и сейчас идет процедура внесения Горошинского в реестр адвокатов РФ.

Горошинский зачитывает заявление Виктора Януковича. Тот указывает, что хочет, чтобы Горошинский принимал участие в суде, находясь рядом с ним. И что по законам России, он должен быть зарегистрирован в специальном реестре адвокатов РФ. А без регистрации иностранные адвокаты не могут работать в России.

По его словам, Янукович просит отложить заседание, пока Горошинский не будет зарегистрирован в реестре адвокатов РФ.

Горошинский говорит, что, например, Виталий Сердюк зарегистрирован в РФ, и поэтому мог там работать как адвокат Януковича.

09:27 Адвокат Горошинский не начинает читать дебатную речь. Снова говорит о том, что такой график нарушает его право. Напоминает, что вчера подал еще одно ходатайство.

В этом ходатайстве говорится, что ранее он сообщал, что находится в командировке и согласовывает позицию с клиентом - разговаривал от участии Януковича в суде по видеосвязи.

Горошинский обратился в суд с просьбой обеспечить видеосвязь с Януковичем при задейстовании механизма международно-правовой помощи.

"Клиент письменно сообщил, что хочет участвовать в суде по видеосвязи, с защитником, который должен находится рядом с ним", - говорит Горошинский.

"Я сообщаю, что мой клиент Виктор Янукович обратился в суд, и в который раз просит обеспечить его участие в суде", - заявил он.

09:23 Судья Владислав Девятко заявляет: суд констатирует, что не все слова Горошинского отвечают действительности.

Он напоминает, что вместе с Горошинским согласовали ранее график, утвердили его, обсудили занятость адвоката. И согласовали, что если будет заседание в Святошмнском суде в 11:30, то в Оболонском суде будут работать с 9 утра до 10.

"Тем не менее, два заседания вы пропустили по надуманным, по мнению суда, причинам", - отмечает судья Девятко.

Говорит, что действитедьно обращались в Святошинский суд, там ответили, что не могут перенести заседания по "беркутовцам".

Поэтому в те дни, когда есть заседание в Святошинском суде, в оболонском будут слушать с 9 до 10 часов.

"У вас осталось 35 минут, продолжайте дебаты", - обратился к Горошинскому Девятко.

09:21 "Вам нужно формальное участие защитника - мы тогда будем устанавливать графики и время. А если нужна конструктмвная работа, то это совсем другие обстоятельства!" - говорит Горошинский.

Он критикует дебатную речь прокуроров, отмечая, что она составлена формально и там нет анализа показаний свидетелей.

Подчеркивает, что ему еще нужно технически готовится к заседаниям. Например, встречаться с клиентами, которые под стражей, перед заседаниями.

Также говорит, что приехал в суд, чтобы заявить ходатайства.

09:17 Адвокат Юрий Рябовол поддерживает коллегу, говорит, что нужно согласовывать график. А также, что адвокаты должны находить время для заседаний.

Горошинский говорит, что не срывал заседания. "Добраться можно и за 30 минут, и за полтора часа - в зависимости от дорожных обстоятельств", - говорит он.

09:15 Прокурор Максим Крым говорит, что ранее адвокат заявлял, что готов закончить дебатную речь, а также что в пятницу и вчера были сорваны заседания.

"33 минуты ехать в суд! О каких полутора часах он говорит?! Думаю, что суд, назначая заседания на 9 утра, делает все возможное", - говорит прокурор.

Судья Девятко: "Можно разными маршрутами ехать. Можно 30 минут, а можно полтора часа".

09:10 Адвокат Горошинский просит, чтобы даты заседаний согласовали с ним. (Ранее, напомним, с Горошинским были согласованы даты - ближайшие шесть рабочих дней, каждый день, в 9 утра, - Ред.)

Горошинский читает прецедентные решения, которые касаются назначения заседаний.

Просит согласовать график заседаний и отложить это заседание.

"Суд делал соответствующие письменные обращения в Святошинский суд, и моя занятость там была подтверждена письменно Святошинским судом", - утверждает Горошинский. Говорит, что ему необходимо еще время на подготовку к заседаниям.

09:05 Адвокат Александр Горошинский начинает свое выступление. Говорит о нарушениях. Например, утверждает, что вчера суд огласил частично его ходатайства. Первое - ходатайство о том, что он не может участвовать несколько дней в заседании из-за других заседаний: в Святошинском суде рассматривается дело "беркутовцев" судом присяжных, даты согласованы заранее.

В зал забежал прокурор Руслан Кравченко.

Горошинский продолжает. Говорит, что вчера судья озвучил, что адвокат не явился, потому что заседание у него на 11:30. Отмечает, что ему нужно на заседание прибывать как минимум за полчаса. Учитывая трафик в городе, из одного суда в другой нужно добираться час-полтора. Поэтому он не может участвовать в двух заседаниях.

09:03 В зал зашли судьи.

Судья Владислав Девятко сообщает, что другой адвокат Александр Байдык написал письмо в суд, что до сих пор находится в России, где встречается с Януковичем.

09:00 На заседание пришли два адвоката Януковича - адвокат по назначению Юрий Рябовол и адвокат по договору Александр Горошинский. Ранее он сообщил суду, что закончит свою дебатную речь, и на это ему хватит трех часов.

Также в зале есть прокурор Максим Крым, нет прокурора Руслана Кравченко.

Кроме этого в зале присутствуют много представителей СМИ.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.