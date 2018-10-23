Адвокат Горошинский хочет зарегистрироваться в РФ, чтобы защищать Януковича по видеосвязи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Януковича Александр Горошинский заявил во время заседания 23 октября в Оболонском райсуде Киева, который продолжает рассмотрение по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича.

Горошинский обратился в суд с просьбой обеспечить видеосвязь с Януковичем при задейстовании механизма международно-правовой помощи.

"Клиент письменно сообщил, что хочет участвовать в суде по видеосвязи, с защитником, который должен находится рядом с ним", - сообщил Горошинский.

"Я сообщаю, что мой клиент Виктор Янукович обратился в суд, и в который раз просит обеспечить его участие в суде", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: Вместо Байдыка и Горошинского пришли Сердюк и американский адвокат Шнейбаум. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Горошинский также отметил, что в РФ есть закон, что если адвокат работает на территории РФ, то должен получить там адвокатскую регистрацию. И 18 октября он подал документы в реестр адвокатов РФ, чтоб участвовать в суде из России.

Говорит, что его заявление зарегистрировано уже в Минюсте РФ, и сейчас идет процедура внесения Горошинского в реестр адвокатов РФ.

Горошинский также зачитал заявление Виктора Януковича. Тот указывает, что хочет, чтобы Горошинский принимал участие в суде, находясь рядом с ним. И что по законам России, он должен быть зарегистрирован в специальном реестре адвокатов РФ. А без регистрации иностранные адвокаты не могут работать в России.

По его словам, Янукович просит отложить заседание, пока Горошинский не будет зарегистрирован в реестре адвокатов РФ.

Горошинский говорит, что, например, Виталий Сердюк зарегистрирован в РФ, и поэтому мог там работать как адвокат Януковича.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупирова