У нас было прописано в обязательном порядке поминать патриарха Московского, но это неправильная практика: нигде в поместных церквях такого нет, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), передает Цензор.НЕТ.

"У нас как-то сложилось так, что во всех служебниках во время божественной литургии было прописано в обязательном порядке, даже каждому рядовому сельскому священнику, поминать патриарха Московского. Но это не совсем правильная практика, потому что нигде в поместных церквях такого нет. Всегда священник какой-то епархии поминает своего епархиального архиерея. Епархиальный архиерей должен поминать митрополита Киевского, а уже митрополит Киевский должен поминать того, кто является первым: либо патриарха Московского, либо другого патриарха, в ведении которого находится его церковь", – сказал он.

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По словам митрополита, после начала войны на Донбассе многие священнослужители прекратили поминовение патриарха именно по этой причине.

"Они поминают на сегодняшний день просто своего правящего архиерея и митрополита Онуфрия. Так же делаю и я. Я поминаю своего епархиального архиерея, блаженнейшего митрополита Онуфрия, и этим пока ограничиваемся. Дальше жизнь покажет, как будут развиваться события, как наши великие патриархи, патриарх Кирилл и патриарх Варфоломей, преодолеют эту ненормальность, которая возникла в их отношениях", – отметил Драбинко.

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"В 1686 году, когда было благословение Московскому патриарху рукополагать Киевского митрополита, были определенные условия, которые гласили о том, что Киевский митрополит должен избираться шляхтой и киевским духовенством. Он должен был поминать в первых Константинопольского патриарха, а потом Московского. Были свои права и обязанности. Он должен был именоваться экзархом Константинопольского патриарха. Все это было нивелировано. От этого даже следа в истории не осталось. Со временем начали просто синодально назначать в Петербурге митрополита в Киев, и на этом все закончилось. Киевская митрополия превратилась в рядовую епархию в Российской империи. Такое отношение нивелировало полностью даже те договоренности, которые были в 1686 году. Соответственно, те движения к государственности, к независимости, к самоидентификации, которые были в ХХ веке, начиная со времен после революции, они как раз и подвигли к тому, что УПЦ, православные Украины хотели своей независимости. Ну, и в результате, как мы видим, до сегодняшнего дня этот вопрос как-то пытались решить, но разные политические условия и система этому мешали. Сначала были большевики, которые захватили Киев и не дали возможности становления автокефальной церкви. Попытка автономизации Украинской церкви была во время немецкой оккупации. При наступлении советских войск те иерархи, которые здесь были, ушли на Запад. Были попытки в конце 80-х годов восстановить автокефалию. Последняя из них была предпринята в 1991 году поместным собором УПЦ, который тогда возглавлял и проводил митрополит Киевский Филарет. Была просьба к Московскому патриарху о даровании автокефалии. Опять этот вопрос на долгие-долгие почти 30 лет был отложен, а в Украине возник так называемый автокефалистский раскол. Решать этот вопрос было необходимо. Этот вопрос не решался, а потому по-пастырски, я так понимаю, патриарх Варфоломей по просьбе руководства нашей страны и верующих, которые находились в расколе и не находились в расколе, взялся решить этот вопрос. И, даст Бог, этот вопрос будет решен благополучно", - констатировал митрополит.

"Я не вижу причины, по которой РПЦ разорвала сегодня общение с Константинопольской православной церковью. УПЦ имеет полное право на свое самостоятельное бытие. В чем причина такого неадекватного шага, который был предпринят? Это действительно спекуляция Чашей Христовой. Так нельзя делать! И еще история должна будет дать оценку, кто поступил правильно, а кто поступил неправильно. И тут нужно уже, чтобы внутренний голос подсказал, где Христос. Христос не разделился. Апостол Павел говорит: "Разве разделился Христос?" Нет, Христос не разделился. Значит, он есть. А если есть политики, которые используют Христа и церковь в своих корыстных интересах, то это уже хула на Святого Духа, которая, как мы знаем, не простится ни в этом веке, ни в будущем. Использование церкви как единства церковного, а тем более евхаристической чаши для того, чтобы выяснить какие-то территориальные отношения или отношения, кто старше, мне кажется, это неправильно. Вот оценку этому должна будет дать история. В результате мы будем знать, кто был прав, кто был виноват. Я понимаю, что в этой ситуации совершенно правых нет и совершенно виноватых нет, потому что у каждого есть свое видение, у каждого есть свои амбиции", - заявил он.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.