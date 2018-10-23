Расследование дела о бунте "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО завершено, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщалось ранее, по результатам досудебного расследования под процессуальным руководством прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, 3 экс-бойцам указанной роты - членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины, 4 соучастникам - экс-бойцам указанной роты, членам организованной группы по ч.1 ст. 294, ч 2 ст. 342 УК Украины. Установлено, что организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты "Торнадо", при пособничестве работников ГУ "Киевский следственный изолятор", совершившие тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившееся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У экс-бойцов "Торнадо" были магнитные карточки, позволяющие выходить на улицу из Лукьяновского СИЗО, - Матиос. ВИДЕО

"Преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей. Кроме того, экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и экс-бойцам указанной роты также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 УК Украины (приготовление к бегству из-под стражи)", - добавила Сарган.

"22.10.2018 г. прокурором в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве", - отметила она.

"Также завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников государственного учреждения "Киевский следственный изолятор", которым сообщили о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты "Торнадо" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины. Рядом с этим, в настоящее время в выделенном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений", - резюмировала Сарган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-бойцы "Торнадо" планировали совершать бесчинства по всей Украине в угоду разным политсилам, - Матиос





Как сообщалось ранее, экс-бойцы "Торнадо" 9 августа устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и других торнадовцев пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киевеоткрыто уголовное производство.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.