В результате масштабного ДТП в центре Киева повреждены 17 автомобилей, пострадал один человек, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
"Утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинский произошло масштабное ДТП с участием многих транспортных средств. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа", - сказано в сообщении.
Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Как отметили в полиции, эта информация будет проверена в ходе следствия.
Полицейские проводят осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.
Сведения о автопроисшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.