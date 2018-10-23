В результате масштабного ДТП в центре Киева повреждены 17 автомобилей, пострадал один человек, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

"Утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинский произошло масштабное ДТП с участием многих транспортных средств. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа", - сказано в сообщении.

Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Как отметили в полиции, эта информация будет проверена в ходе следствия.

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Полицейские проводят осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.

Сведения о автопроисшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.