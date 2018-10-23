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23.10.18 10:45

Минобразования разработало стратегию инновационного развития Украины до 2030 года

Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению проект Стратегии инновационного развития Украины до 2030 года.

минобразования

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий документ обнародован на сайте ведомства.

"Принятие проекта акта позволит определить направления, механизмы и возможные варианты решения проблем, существующих в национальной инновационной системе Украины, и станет основой для разработки плана мероприятий по реализации Стратегии. Это приведет к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и коммерциализации технологий; развития национальной инновационной системы; предоставления государственной поддержки инновационной инфраструктуре, уменьшения рискованности инновационной деятельности", - говорится в сообщении.

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В министерстве утверждают, что результатом реализации Стратегии должно стать, в частности, увеличение поступлений от продажи и использования объектов интеллектуальной собственности, наукоемкой продукции (результатов исследований и разработок, программного обеспечения, ноу-хау, других интеллектуальных услуг); увеличение объемов внебюджетного финансирования НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. - Ред.) за счет средств отечественных и иностранных инвесторов; рост доли инвестиций в нематериальные активы от всего объема капитальных инвестиций; увеличение наукоемкости ВВП; рост количества ежегодно регистрируемых патентов (прежде всего - иностранных) на изобретения и полезные модели.

Документ подготовлен во исполнение пункта 83 Плана приоритетных действий правительства на 2018 год. Замечания и предложения к проекту Стратегии принимаются до 5 ноября 2018 года.

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