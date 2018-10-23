Минобразования разработало стратегию инновационного развития Украины до 2030 года

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий документ обнародован на сайте ведомства.

"Принятие проекта акта позволит определить направления, механизмы и возможные варианты решения проблем, существующих в национальной инновационной системе Украины, и станет основой для разработки плана мероприятий по реализации Стратегии. Это приведет к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и коммерциализации технологий; развития национальной инновационной системы; предоставления государственной поддержки инновационной инфраструктуре, уменьшения рискованности инновационной деятельности", - говорится в сообщении.

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В министерстве утверждают, что результатом реализации Стратегии должно стать, в частности, увеличение поступлений от продажи и использования объектов интеллектуальной собственности, наукоемкой продукции (результатов исследований и разработок, программного обеспечения, ноу-хау, других интеллектуальных услуг); увеличение объемов внебюджетного финансирования НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. - Ред.) за счет средств отечественных и иностранных инвесторов; рост доли инвестиций в нематериальные активы от всего объема капитальных инвестиций; увеличение наукоемкости ВВП; рост количества ежегодно регистрируемых патентов (прежде всего - иностранных) на изобретения и полезные модели.

Документ подготовлен во исполнение пункта 83 Плана приоритетных действий правительства на 2018 год. Замечания и предложения к проекту Стратегии принимаются до 5 ноября 2018 года.

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