НАПК уличило 13 чиновников в умышленной неподаче деклараций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК во вторник.

Отмечается, что во время осуществления контроля своевременности предоставления деклараций было установлено, что 12 человек, уволившихся в 2017 году, не подали декларации после увольнения, а один человек не подал ежегодную декларацию.

Среди таких чиновников - депутат сельского совета, должностные лица Государственной фискальной службы, Нацбанка Украины, районных государственных администраций, Пенсионного фонда, других государственных органов и учреждений.

Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов о непредоставлении декларации должностными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК запустило автоматическую проверку электронных деклараций