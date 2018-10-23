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23.10.18 10:59

НАПК уличило 13 чиновников в умышленной неподаче деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило факт умышленного непредоставления электронных деклараций 13 должностными лицами и направило соответствующие выводы в органы Национальной полиции и прокуратуры.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК во вторник.

Отмечается, что во время осуществления контроля своевременности предоставления деклараций было установлено, что 12 человек, уволившихся в 2017 году, не подали декларации после увольнения, а один человек не подал ежегодную декларацию.

Среди таких чиновников - депутат сельского совета, должностные лица Государственной фискальной службы, Нацбанка Украины, районных государственных администраций, Пенсионного фонда, других государственных органов и учреждений.

Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 68 обоснованных выводов о непредоставлении декларации должностными лицами.

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