Путин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

С.Собянин: Владимир Владимирович, мы с Севастополем города-побратимы, и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали.

В.Путин: Юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим.

В.Путин: Очень хорошо. Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Мы ощущали это.

Если рассматривать только послевоенную историю СССР и — позднее — России, то Севастополь никак не мог "всегда" юридически находиться в составе России. После 1948 года Севастополь был выведен из состава Крымской области, которая была частью РСФСР, и наделен статусом, де-факто соответствующим статусу области.

При передаче Крымской области Украинской ССР статус Севастополя отдельно не оговаривался. В постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года, указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля того же года и законе СССР от 26 апреля 1954 года нет отдельного упоминания о статусе Севастополя.

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Однако это вовсе не означает, что про Севастополь "просто забыли", как заявил Путин. В конституции УССР 1978 года Севастополь наряду с Киевом был назван городом республиканского подчинения УССР. В конституции РСФСР того же года в числе городов республиканского подчинения РСФСР значились лишь Москва и Ленинград.

После распада СССР Севастополь вошел в состав Украины и стал городом базирования Черноморских флотов ВМФ России и Украины.

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9 июля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации провозгласил Севастополь территорией России. Постановление ВС подтверждало "российский федеральный статус города в границах городского округа на декабрь 1991 года"). После разгона Верховного Совета это постановление не было исполнено — в принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации упоминание о Севастополе как субъекте Российской Федерации отсутствовало. Городом "центрального подчинения" после этого Севастополь быть уже никак не мог.