Отказ Украины от Минского процесса повлечет подрыв санкций ЕС к России, - экс-посол США Пайфер

Отказ Украиной от Минского процесса повлечет подрыв санкций со стороны Европейского Союза к России. Об этом в интервью LB.ua сообщил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"Вам не нужно делать ничего такого, что бы ослабило базу для санкций против России", - сказал Пайфер.

Он пояснил, что сколько бы россияне не говорили, что санкции не наносят им никаких серьезных последствий, большинство экономистов считают, что санкции свое действие имеют. Например, санкции стоят российскому ВВП от трех четвертых до одного процента роста в год. И для российской экономики, находящейся в очень инертном состоянии, ведь ее рост ВВП составляет лишь 1,5% в год, это серьезное влияние.

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"При этом на определенном уровне Россия, возможно, может выдержать санкции. Но вопрос заключается в том, российская экономика продолжит находиться в состоянии стагнации. И большинство экономистов, которые наблюдают за российской экономикой, действительно говорят о том, что Россия выиграет от роста цен на нефть, но в целом ее экономика не очень эффективна. И кажется, Путин не горит желанием прибегать к реформам, которые бы позволили расти неэнергетическим секторам российской экономики", - считает эксперт.

А чтобы санкции сохранились, по мнению американского эксперта, необходимо оставаться в Минском процессе "пока не появится что-то, что пришло бы ему на замену". При этом он отметил, что с Минским процессом проблема, ведь о нем договорились еще в феврале 2015 и уже прошло три с половиной года, но он так и не был реализован.

Пайфер объяснил, что Минский процесс важен для Украины по нескольким причинам.

Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется вовлеченность канцлера Меркель и президента Франции Макрона к украинскому вопросу - "и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне".

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Во-вторых для Европейского Союза именно Минский процесс является основой для большинства санкций. "И я боюсь, что если бы от Минского процесса отказалась Украина, это бы подорвало поддержку санкций со стороны Европейского Союза", - отметил Пайфер.