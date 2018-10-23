Европарламент с большой вероятностью присудит премию им. Сахарова Сенцову, - Йозвяк

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"С высокой степенью вероятности Сенцов станет лауреатом премии Сахарова-2018 в этот четверг. Насколько мне известно, его кандидатуру поддержат фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) и "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) вместе с "Европейской народной партией" (EPP), которая его номинировала", - написал журналист.

Напомним, на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте. Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.