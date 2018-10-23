Матч "Шахтер"- "Манчестер Сити" в Харькове будут охранять более 2 тыс. правоохранителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области.

Матч состоится в 22:00 на стадионе "Металлист". Ожидается, что мероприятие посетят около 35 тысяч болельщиков.

Охрану общественной безопасности будут обеспечивать 1350 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников полиции из числа приданных сил (поступивших во временное подчинение. - Ред.) - дополнительные экипажи патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты высших учебных заведений МВД и ВСУ.

Сотрудники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

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