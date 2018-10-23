США считают действия Венгрии в НАТО и ЕС по украинскому вопросу недопустимыми, - экс-посол Пайфер

Правительство США считает действия Венгрии в НАТО и ЕС по украинскому вопросу недопустимыми. Об этом в интервью LB.ua сообщил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько я понимаю, правительство США считает, что то, что делает Венгрия в НАТО, недопустимо. И я надеюсь, что американское правительство и в дальнейшем будет работать с союзниками-единомышленниками в кругах НАТО, чтобы направить венгров к тому, чтобы Будапешт поднимал эти вопросы в двустороннем порядке, а не использовал это для осложнения отношений между НАТО и Украиной", - сказал Пайфер.

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Он пояснил, что спор по вопросам национальности и языка между Украиной и Венгрией надо решать на двустороннем уровне между украинским и венгерским правительствами. "На мой взгляд, со стороны Венгрии неправильно поднимать эти вопросы на уровне НАТО и Европейского Союза. И думаю, это злоупотребление положением Венгрии, когда она пытается убедить, что она будет блокировать развитие отношений между НАТО и Украиной из-за двустороннего спора", - считает американский эксперт.

Пайфер напомнил, что другие страны, такие как Польша и Румыния, также отреагировали на новый закон об украинском языке. Но это было решено через двусторонние каналы, не делая из этого проблему ни для НАТО, ни для Европейского Союза.

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"Итак, по моему мнению, это злоупотребление своим положением со стороны Венгрии, и по моему мнению, это будет раздражать других членов НАТО. В конце концов, когда лидеры стран НАТО собрались на саммит, там была проведена встреча НАТО-Украина. И я думаю, что это произошло, потому что лидеры НАТО сказали венграм о том, что это недопустимо", - сказал экс-посол.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.