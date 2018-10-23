Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер

Россия будет вмешиваться в президентские выборы в марте и парламентские выборы осенью 2019 в Украине, однако ее вмешательство будет безрезультатным. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, вы будете наблюдать достаточно значимые усилия, направленные на осуществление влияния на выборы в Украине. И конечно, россияне заинтересованы видеть пророссийского президента по результатам голосования", - сказал Пайфер.

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По его мнению, на украинские выборы будут влиять несколько факторов. Во-первых, конфликт с Россией продолжится. "Россияне продолжат делать те же вещи, которые они делали в течение последних четырех лет на Донбассе. Это означает, что конфликт не будет по-настоящему замороженным, ведь периодически проходят обстрелы и бои по всей линии соприкосновения. Об этом грустно говорить, но, похоже, ничто не указывает на то, что россияне готовы менять этот подход", - сказал Пайфер.

Во-вторых, по его мнению, так, как россияне вмешивались в американские выборы президента и пытались вмешаться в прошлом году в некоторые европейские выборы, они будут искать способы воздействия и вмешательства в выборы в Украине. "Поэтому подозреваю, что вы станете свидетелями таких вещей, как, например, вливания в выборы российских денег, российская киберактивность для влияния на выборы, использование российских медиа, и в частности, активного российского присутствия в социальных медиа, призванного оказывать влияние на выборы. И есть определенные фигуры, в частности, Виктор Медведчук, которые имеют достаточно благосклонное отношение к российской позиции. Предполагаю, что они будут задействованы в обоих кампаниях в следующем году", - отметил Пайфер.

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При этом он предположил, что усилия россиян столкнутся с довольно серьезными вызовами. Во-первых, Украина готовится к попыткам России вмешиваться в выборы. И часто демонстрация миру того, что россияне делают в значительной мере ослабляет эффект от их действий.

Во-вторых, эксперт предположил, что в связи с военным конфликтом Украины с Россией ни один кандидат в президенты и ни одна крупная партия в Верховной Раде не пожелает нацепить на себя про-московский ярлык.

И третья проблема для Москвы - это электоральная карта сторонников России. "Захват и незаконная аннексия Россией Крыма, а также оккупация россиянами и российскими марионеточными силами части Донецкой и Луганской областей означают, что значительная часть избирателей, которые могли бы склоняться к тому, чтобы поддерживать партии в Верховной Раде или кандидатов, которые могли бы быть более благосклонными к линии Москвы, не может голосовать. Поэтому это тоже будет иметь свое влияние", - сказал Пайфер.

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"Поэтому я предполагаю, что, в конце концов, российское вмешательство может спровоцировать определенный хаос во время украинских президентских и парламентских выборов. Однако сомневаюсь, что в следующем году вы станете свидетелями успеха усилий россиян, направленных на определение результатов выборов украинского президента или приведения в парламент большого блока, которые бы начали менять политику Украины по отношению к России и смирились с ярлыком пророссийской силы. Думаю, это вызовы, с которыми россияне не справятся. Но проблема заключается в том, что у них будет соблазн это сделать ", - добавил экс-посол.