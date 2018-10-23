Никакой ломки, никакого насилия, никакого "чемодан-вокзал-Россия". Русскоязычным читателям будет неудобно где-то месяц, а потом привыкнут,- один из авторов законопроекта о госязыке Подоляк

Необходимо решать вопрос с русификацией Украины ненасильственными методами, заявила в интервью "Главкому", опубликованном 22 октября, один из авторов законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного нардеп от фракции "Самопоміч" Ирина Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Ни для кого не секрет, что Украина является русифицированной… Выходить из этого можно двумя путями. Первый – можно ломать людей, заставлять и принуждать. Но это признак тоталитарного государства. И это признак желания раскола общества, политизации этого вопроса. Это однозначно не наш путь. Но есть другой путь. Должно быть какое-то начало и должны быть механизмы, условия, институты и процедуры. Извините, мы без этого никуда не пойдем. И никакой ломки, никакого насилия, никакого "чемодан-вокзал-Россия", потому что это недемократично, негуманистично и не приведет нас к желаемому результату", – заявила нардеп.

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По ее словам, "российские и пророссийские СМИ как раз вопили, что именно законопроект Подоляк из трех представленных – это самый "ужас-ужас".

"Это та же риторика. Одни врут, что он русифицирует – это лжецы и бедные люди, которые им верят, не читают законы, а слушают эти маразмы по телевидению. А с другой стороны – бывшие регионалы или пророссийски настроенные, которые не видят Украину вне московского влияния. Они врут, что над людьми будут совершаться насильственные действия. Но правды нет ни у одних, ни у других. Вы просто текст почитайте", – сказала Подоляк.

Законопроект предусматривает, что все печатные издания в Украине обязаны будут иметь украиноязычную версию. "Мы будем рассматривать все поправки, и все компромиссы будут достигнуты. Только одно условие должно быть соблюдено – чтобы не в ущерб украинскому языку. В этой статье о языке печатных средств массовой информации есть стимулирующие элементы. Они могут издаваться на русском и украинском", – прокомментировала Подоляк.

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Она добавила, что у издателей появится выбор – "не издавать на русском".

"Каким образом это убьет отрасль? Когда мы, например, принимали законы о конкурсном отборе руководителей учреждений культуры, то мне говорили, что Подоляк убивает культуру. Теперь этот закон о государственном языке якобы убьет отрасль печатных СМИ. Да, мы можем моделировать ситуации, которые могут возникнуть в будущем. Возможно, те граждане Украины, которые привыкли читать на русском, будут удивлены, когда получат журнал на украинском. Но мы же покупаем журналы не за хорошую обложку и не за язык, на котором они написаны. Мы их покупаем за контент. Или я, может, чего-то не понимаю?.. Мы ж тут в Верховной Раде не все идиоты. Поэтому да – читателям будет неудобно где-то месяц, а потом привыкнут", – сказала нардеп.

Закон о функционировании украинского языка как государственного, по ее словам, нужно принять до старта президентской кампании в Украине

"Люди в Раде просто делятся на две категории: те, которые хотят, чтобы был принят настоящий законопроект о государственном языке, и те, кто не хочет, чтобы он был принят, или чтобы была принята очередная неработающая декларация. Я благодарна Парубию, что он вынес законопроект в зал, и главное теперь – принять его до начала старта президентской кампании, чтобы кандидаты уже открывали какую-то новую страницу", – сказала Подоляк.

По ее словам, депутаты успевают по срокам.

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"Только надо, чтобы Парубий принял волевое решение и снова вынес его в зал. Если поправок будет две-четыре тысячи, то понятно, что мы на неделю входим в их обсуждение… Ко всем, кто говорят, что надо оставить язык в покое, у меня есть один вопрос: если вы считаете, что это мелочь, которая никому не нужна, то расслабьтесь – не давайте поправок, не обращайте на это внимания. У вас все хорошо, и у нас все будет хорошо. Откуда столько ажиотажа, если это ерунда?" – добавила нардеп.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.