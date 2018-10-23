Тарифы на тепло и горячую воду повышаются в Харькове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета.

Как отмечается, на изменение тарифов повлияло несколько факторов: увеличение уровня минимальной заработной платы, стоимости покупной тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения.

"Как сообщила заместитель генерального директора КП "Харьковские тепловые сети" по экономике Марина Магомедова, тарифы устанавливаются согласно постановлению №528 НКРЭКУ...", - говорится в сообщении горсовета.

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Новые тарифы на централизованное отопление составят:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии 1307 грн 39 коп./Гкал (сейчас - 1238 грн 88 коп./Гкал);

для абонентов жилых домов без домовых и квартирных счетчиков тепла - 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас - 31 грн 69 коп).

Плата за горячую воду вырастет при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения до 80 грн 71 коп. за 1 куб. м (сейчас - 73 грн 29 коп); а для тех, у кого полотенцесушителей нет до 74 грн 85 коп. за 1 куб.м (сейчас - 67 грн 74 коп.).

Как отмечается, новые тарифы вступят в силу после опубликования в газете "Урядовий кур'єр".