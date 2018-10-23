Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", - убежден Якимчук.

Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как "неправославную католическую", когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. "Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", - счиатет он.

На днях Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается отступать в решении вопроса об украинской автокефалии, несмотря на давление Русской православной церкви.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

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Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.