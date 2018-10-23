Никто в мире уже не путает Украину с РФ. Весь мир знает о мощи нашей армии, выносливости и мудрости украинского народа, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Порошенко напомнил, что раньше, когда украинцы за границей говорили, что они из Украины - у них спрашивали Россия ли это, поскольку об Украине мало кто знал.

"10 лет назад, когда ты выезжал за границу и говорил, что ты из Украины - у тебя спрашивали, а это Россия? И про Украину, к сожалению, мало кто знал. Никто уже нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной... Весь мир знает мощь нашей армии, выносливость, мудрость украинского народа. Но очень важно, чтобы мир узнал об Украине и из-за спортивных побед", - сказал он.

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