Российские наемники на Донбассе массово воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"По результатам проведенной комиссиями по вооружению командования российско-оккупационных войск в период с 17 по 20 октября с.г. проверки подразделений в большинстве из них выявлены многочисленные недостатки, в т.ч. факты хищения стрелкового оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, ремонтных комплектов и другого военно-технического имущества.

При этом, российское оккупационное командование в принудительном порядке обязало командиров подразделений обеспечить устранение выявленных недостатков за свой счет в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это вызвало возмущение российских военнослужащих, прибывших во время последней ротации и не причастных к совершению выявленных правонарушений.