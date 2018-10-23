МИД Германии: Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения ракетного договора

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 23 октября.

"Это соглашение затрагивает жизненно важные интересы Европы. Пока будет существовать шанс сохранить договор, мы будем бороться за это всеми дипломатическими средствами", - сказал Маас.



Министр пообещал вынести этот вопрос на первые позиции повестки дня в НАТО. "Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения договора о РСМД. И мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул Маас.

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По мнению дипломата, договор о РСМД является одним из крупнейших достижений политики разоружения.

Одновременно Маас признал, что на упреки относительно нарушения со стороны России условий договора "нет убедительного ответа, а потому позиция США не является "необоснованной".

"Впрочем, это не должно привести к тому, чтобы с водами выплеснули ребенка. Это стало бы ошибкой", - добавил глава МИД ФРГ.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.