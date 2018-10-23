Масштабное ДТП на Леси Украинки: Компенсации будет выплачивать страховая компания автокрана, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил инспектор патрульной полиции Станислав Скрипник в эфире "112 Украина".

По его словам, компенсации должна выплачивать страховая компания грузовика, который протаранил легковушки. "Насколько я знаю, если страховая компания не может покрыть все расходы, то будет уже выплачивать владельцам авто государственное предприятие, а потом, уже в судебном порядке - водитель", – добавил Скрипник.

Он также сообщил, что предварительно у КамАЗа отказали тормоза. "Водитель сразу прошел тест на Драгер - он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Приехал экипаж и повез его на "наркологию", чтобы проверить на наличие наркотиков в крови", - сообщил инспектор патрульной полиции.

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Скрипник отметил, что на данный момент известно о 21 протараненном авто. По его словам, в результате аварии пострадали три человека: двое мужчин отказались от госпитализации, а одна женщина - водитель красной Mazda, была госпитализирована.

По словам Скрипника, инцидент с грузовиком на бульваре Леси Украинки может быть переквалифицирован в 124 статью кодекса об административных правонарушениях. "Я так понимаю, вообще это уголовное преступление, поскольку есть пострадавший. Но уже посмотрим дальше, если потерпевший откажется от претензий, то это будет переквалифицировано в 124 статью кодекса об административных правонарушениях", - заявил Скрипник.

Напомним, утром в центре Киева произошла авария из-за автокрана, у которого отказали тормоза.