Медведев раскрыл суть антиукраинских санкций

Об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала", - сказал Медведев, добавив, что намерен подписать решения по санкциям в ближайшее время.

По его словам, санкции коснутся большого числа лиц в Украине. "Там будет много достаточно известных людей", - сказал премьер РФ.

Он сообщил, что на сегодня уже подготовлено несколько версий постановлений правительства РФ о введении санкций в отношении Украины. "Предложения по указу (президента РФ) будут подготовлены в самое короткое время. Я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Эти постановления, естественно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации", - сказал премьер-министр РФ.

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Медведев добавил: "Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции".

Премьер-министр РФ заявил, что Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров. "Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию", - сказал Медведев.

Он заверил, что ответные меры России не будут касаться большинства украинцев. "Санкции вводятся в отношении лиц, которые "наносят вред" интересам Российской Федерации. Ни указ (президента РФ Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". - Ред.), ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул российский премьер.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.