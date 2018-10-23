За последний месяц на Донбассе на минах подорвались 5 мирных жителей, трое из них дети, - Наев

Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев во время встречи с американской делегацией во главе с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Одновременно, в течение последнего месяца возросло количество мирных граждан, погибших или получивших травмы в результате срабатывания взрывных устройств на оккупированной территории", - сообщил американской делегацию Командующий Объединенных сил.

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"Это является следствием пренебрежения российским агрессором любых норм минной безопасности. В результате подрыва на вражеских минах погибли 5 гражданских лиц, трое из которых - дети, еще один мальчик тяжело ранен", - отметил Наев.