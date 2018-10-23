"Украина становится серьезным игроком на европейском рынке авиаперевозок", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, об этом на специальном правительственном совещании, посвященном ситуации в авиаотрасли, заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украина становится серьезным игроком на европейском рынке авиаперевозок. И в этом контексте важно усилить роль столичного аэропорта "Борисполь", как регионального хаба, и проработать совместно с международными партнерами возможности развития региональных аэропортов", - заявил Гройсман.

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Согласно сообщению, за 9 месяцев текущего года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, рост составил 15,5%, а к концу года абсолютный показатель пассажиропотока ожидается на уровне около 20 млн пассажиров.

По словам Премьера, сегодня треть авиаперевозок - это транзитные пассажиры, которые выбирают Киев местом пересадки. "В то же время важно и развитие региональных аэропортов. Одесса, Львов, Харьков, Херсон - там тоже растет пассажиропоток. Нам надо делать глобальную программу их развития. Буду предлагать конкретные проекты развития аэропортов международным партнерам", - добавил Гройсман.

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