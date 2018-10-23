Украина - один из международных лидеров по открытию бенефициарных владельцев компаний, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом первый заместитель Министра юстиции Елена Сукманова сообщила по результатам участия в XVIII Международной антикоррупционной конференции, которая состоялась в Копенгагене.

"Тема прозрачности бенефициарной собственности с каждым годом становится все более глобальной. Очень приятно, что Украина является одним из международных лидеров во внедрении реформ, целью которых является открытие конечных бенефициарных владельцев компаний. Во время сегодняшней конференции, участниками которой являются более тысячи делегатов из разных стран мира, Украину несколько раз упоминали в качестве стандарта реформ в этой сфере", - сказала Сукманова.

Она подчеркнула, что обеспечение прозрачности бенефициарной собственности является эффективным предохранителем и механизмом борьбы с коррупцией, ведь коррупция больше всего боится публичности и прозрачности.

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Первый заместитель Министра юстиции напомнила, что Украина - одна из первых стран, которая на законодательном уровне обязала компании указывать конечных владельцев бизнеса, и сейчас сведения об учредителях и конечных бенефициарных собственниках (контроллеров) юридического лица есть в онлайн-доступе.

"Сегодня Украина сделала еще один шаг в направлении обеспечения прозрачности бенефициарной собственности - Министр юстиции Павел Петренко и заместитель Председателя Руководящей группы OpenOwnership Маделин МакКэрролл подписали соглашение о получении технической помощи с целью реализации проекта передачи данных о конечных бенефициарах украинских компаний в Глобальный реестр бенефициарных владельцев (реестр OpenOwnership)", - отметила Сукманова.

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Международная антикоррупционная конференция (IACC) - ключевой глобальный форум, направленный на объединение глав государств, гражданского общества, частного сектора с целью решения все более сложных проблем, связанных с коррупцией. Основанная в 1983 году конференция проходит раз в 2 года в различных регионах мира. Каждый раз мероприятие собирает от 800 до 2000 участников из более чем 135 стран мира.