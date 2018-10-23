Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин

"Перед выборами, перед президентскими и парламентскими выборами следующего года, Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также глава МИД Украины добавил, что в настоящее время Россия целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море.

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По словам П.Климкина, он обсудил с Я.Чапутовичем вопросы предоставления Польшей помощи в борьбе Украины против российской вооруженной и гибридной агрессии.