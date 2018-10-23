США запустили первую превентивную кибероперацию против РФ, - The New York Times

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.
"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за рубежом, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс. – Ред.)", - сказано в материале.
Издание отмечает, что целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, нацеленной на промежуточные выборы.
По данным источников, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.
Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями воздействия. При этом данные сообщения содержали предупреждения, а не угрозы: каждому адресату сообщалось, что им могут быть предъявлены обвинения или что они могут попасть под действие санкций. "Даже угроза санкций может помочь помешать некоторым россиянам участвовать в секретных кампаниях дезинформации", - считает экс-сотрудник разведки Андреа Кендалл-Тейлор.
Также отмечается, что данная кампания США, проводимая в ответ на информационное наступление России, во многом ограничена. Это объясняется желанием удержать Москву от ответной эскалации в виде выведения из строя энергосистемы или каких-либо других действий, которые могут спровоцировать более мощное противостояние между великими державами, говорится в материале.