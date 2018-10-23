Российские полярники устроили поножовщину в Антарктиде: инженер пытался убить сварщика

Конфликт между полярниками на острове Кинг Джордж произошел 9 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "47News". В столовой российской станции 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Савицкий ударил ножом 52-летнего сварщика из того же НИИ.

Что именно стало причиной вспыхнувшей ссоры, неизвестно. По данным СМИ, еще до драки между полярниками были напряженные отношения.

52-летний пострадавший сейчас находится в одной из больниц Чили, куда его доставили в тяжелом состоянии с ножевым ранением в грудь.

"Ему оказана квалифицированная помощь. По прогнозам, в ближайшее время он будет готов для транспортировки в Россию", – сказал в разговоре начальник Российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков.

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По словам Клепикова, на станции после госпитализации пострадавшего сотрудника и отправки в Санкт-Петербург напавшего на него инженера Савицкого остаются 12 человек.

Савицкого направили домой в тот же день, когда между полярниками вспыхнул конфликт. С острова Кинг Джордж в Антарктике до Санкт-Петербурга мужчина добирался 11 дней.

20 октября Савицкого в аэропорту Пулково встретили сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

22 октября Василеостровский районный суд отправил инженера под домашний арест на 1 месяц и 19 суток. Сам он против этой меры пресечения не возражал.

Проекты, которыми занималась 63-я сезонная Российская антарктическая экспедиция, были завершены еще летом. В Антарктике ученые занимались исследованиями, связанными с изменением климата на планете за последние 2 тысячи лет.

Однако плановые ремонтные и природоохранные работы на российских антарктических станциях продолжились в следующие месяцы, уже после завершения сезонных проектов экспедиции.

Основанная в 1968 году станция "Беллинсгаузен" - самая северная, ближайшая к экватору российская антарктическая база.

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