"Это ПЦ", - Чубаров приехал на заседание украинско-российской комиссии, которая делит квоты на вылов рыбы в Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке журналист Андрей Клименко.

Он отметил: "Рефат Чубаров все бросил и приехал на это безобразие - неожиданно для Госрыбагентства Украины и его российских "подельников" на "30-ю сессию РУК" - РУК - российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Нежданчик случился :) Друг Рефат, там только официально 3 офицера ФСБ в составе делегации, надо осторожно, чтобы тебя не украли".

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Сам Чубаров написал в фейсбуке такой текст: "На заседании сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыбоводства в Азовском море, которая происходит в Киеве ...

Если одним словом, это ПЦ ...

Меня с моими, мягко говоря, неудобными вопросами, пока еще терпят, но чувствую, что скоро взорвутся".

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