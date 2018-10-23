Заробитчанина из Украины убили во Франции, - соцсети

Во Франции убили 29-летнего гражданина Украины Василия Штанграта, который трудился на стройке в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом сообщается в Facebook сообщества Association franco-ukrainienne "ART culture et créativité", которое объединяет украинцев во Франции.

По информации сообщества, Василий – уроженец с. Стенка Бучацкого района Тернопольской области. Мужчина два с половиной месяца работал на стройке в Париже, жил вместе с односельчанином за пределами города.

8 сентября украинец не вернулся с работы. Тело убитого нашли только 2 октября. В середине октября украинская громада организовала сбор средств на отправку тела мужчины на Родину.

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