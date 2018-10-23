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23.10.18 18:02

Тела двух жителей Золотого, подорвавшихся 18 октября, эвакуировали с минного поля

Оккупанты эвакуировали тела двух мирных жителей, которые 18 октября подорвались на мине у н.п. Золотое-4 и которые до сих пор оставались лежать на поле.

мины

Об этом сообщает "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

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До сих пор украинским эвакуаторам этого сделать не удавалось из-за обстрелов со стороны боевиков так называемой "ЛНР".

За ситуацией во время эвакуации следила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Также присутствовали работники миссии "Эвакуация 200" Министерства обороны Украины.

Напомним, двое мирных жителей - мужчина 45 лет и женщина 46 лет подорвались 18 октября на противопехотной мине. Это произошло, когда они шли из хутора Золотое-5 (подконтрольная "ЛНР" территория) на хутор Золотое-4 (подконтрольная украинской армии территория). Мужчина погиб сразу, а женщина еще некоторое время была жива.

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