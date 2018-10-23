Замглавы Ривненской райадминистрации поймали на взятке в $10 000, - прокуратура

В Ровно на взятке в $10 000 задержали первого заместителя председателя РГА Игоря Грубого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Чиновника взяли на горячем во время получения второй части неправомерной выгоды, утверждают в ведомстве.

"23 октября 2018 года под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Ривненской области по материалам и совместно с управлением защиты экономики в днепропетровской области департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды первым заместителем главы Ривненской РГА", - сказано в сообщении ГПУ.

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Согласно сообщению, чиновник получил взятку двумя частями по $5000 каждая. За это он должен был согласовать частному предпринимателю проектную документацию для застройки земельного участка.

Деньги следователи обнаружили при осмотре места происшествия.

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, решается вопрос о задержании подозреваемого и сообщении ему о подозрении, сказано в сообщении прокуратуры. После этого суд изберет ему меру пресечения.

Игорь Грубый занимает должность первого заместителя председателя Ривненской РГА с апреля 2016 года. Задержание состоялось у здания райадминистрации в обед.

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