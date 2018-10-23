За вымогательство средств у чиновников задержана группа псевдо-антикоррупционеров. У одного изъят паспорт "ЛНР", - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "Работники Департамента внутренней безопасности совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве задокументировали деятельность преступной группы. Злоумышленники требовали средства от выбранных ими жертв.

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Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в Украине. Правонарушители подыскивали компрометирующую информацию на работников государственных органов, коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от выбранных жертв деньги за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которыми она была сфальсифицирована.

В случае отказа потерпевших выплачивать средства "антикоррупционеры" оказывали на них давление, в частности - угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети интернет о разоблачении еще одного "коррупционера" и распространяли фальсифицированную информацию.

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Во время обысков у членов преступной группы выявлены документы, собранные и сфальсифицированы относительно потенциальных жертв. Кроме того, обнаружены вещи и предметы, которые использовались для угроз и насилия, а также огнестрельное оружие. У одного из таких "борцов с коррупцией" выявлено паспорт так называемой "Луганской народной республики".

Организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства средств. В настоящее время проводится документирование преступной деятельности группы, а также выявление других фактов противоправных действий ее членов".

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