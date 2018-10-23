Сегодня на передовой погиб украинский воин, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, - пресс-центр ОС

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб. Во всех случаях ведения огня противником Объединенные силы употребляли адекватные меры", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Напомним, 22 октября враг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. Всего за сутки - 12 обстрелов, потерь нет.