Сенцову присудили польскую премию Pro Dignitate Humana

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта, стал лауреатом премии Pro Dignitate Humana МИД Польши. Информацию об этом опубликовали в микроблоге МИД Польши в соцсети Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"В кулуарах визита главы МИД Украины глава МИД Польши Яцек Чапутович объявил, что в этом году награду "Pro Dignitate Humana" получит Олег Сенцов. Режиссер в российской тюрьме напомнил о судьбе политических заключенных в России и оккупации Крыма", – говорится в сообщении.

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Посольство Украины в Польше сообщает, что Чапутович заявил о намерениях Польши в дальнейшем поддерживать Украину в противодействии российской агрессии. "Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает нелегальной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду "Pro Dignitate Humana", – сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за высокую награду для украинского режиссера и высказал убеждение, что вместе с Чапутовичем вскоре сможет посмотреть в Варшаве новый фильм Сенцова и пообщаться с ним лично на премьере.

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Отметим, премия Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство"), основанная в 2012 году министром иностранных дел Республики Польша, присуждается за самоотверженный и бескомпромиссную деятельность в защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважения к человеческому достоинству.

Напомним, ранее стало известно, что Сенцов стал одним из финалистов премии имени Сахарова. Кроме него в финал вышли 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи. Шансы Сенцова оценивают как высокие.

25 октября лауреат будет определен президентом Европарламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз – сертификат и 50 000 евро – будет вручен на церемонии в Страсбурге 12 декабря.

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