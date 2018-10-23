Грузовик коммунальщиков, ехавших на ремонт водовода на Донбассе, подорвался на мине

В Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками компании "Вода Донбасса" направлявшийся к аварийному участку. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Бригада ехала для выполнения ремонтных работ на водоводе "Горловка – Торецк". Отмечается, что ремонтники отправились к месту аварии после "получения согласования".

"По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали".

Невзирая на аварию, сотрудники КП "Вода Донбасса" начали ремонт водогона "Горловка – Торецк".

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Ранее во вторник сообщалось, что в Донецкой области наконец получены гарантии безопасности для проведения ремонта по возобновлению водоснабжения Торецка.

Напомним, в городах Торецк и Железное, поселках Северный и Южный Донецкой области централизованное водоснабжение остановили 16 октября из-за прорыва водопровода. Без воды остаются 42 813 человек. Водопровод "Горловка -– Торецкое" поврежден на участке, находящемся в серой зоне. Сотрудники компании "Вода Донбасса" не могли ранее устранить поломку из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников.