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23.10.18 20:05

Информация о минометном обстреле террористами Счастья и городской ТЭС не соответствует действительности, - штаб ООС

В штабе Операции Объединенных сил опровергают информацию о том, что террористы обстреляли город Счастье из минометов.

Информация о минометном обстреле террористами Счастья и городской ТЭС не соответствует действительности, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В сети интернет и, как следствие, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о якобы обстреле со стороны российско-оккупационных войск города Счастье и Счастьенской ТЭС. Из изложенных сообщений следует, что из вражеского стороны выпущено более 50 мин калибра 80-мм
.
Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, обстановка в определенном районе остается контролируемой, Счастьенская ТЭС работает в штатном режиме. Пресс-центр ОКП ОС обращается ко всем СМИ с просьбой внимательнее относиться к непроверенным сообщениям и обращаться за официальными комментариями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

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