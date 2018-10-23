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23.10.18 20:38

Аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят перевозить бесплатно, - Гиршфельд

Стоимость перевозки железнодорожным транспортом должно быть экономически справедливой и учитывать индексацию цен товаров, потребляет отрасль. Тарифная политика должна устраивать не только аграрный сектор, но и Укрзализныцю.

гиршфельд

Об этом во время совещания под председательством Вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, прошедшей сегодня в Кабинете министров, сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт "Укрзализныци".

"Я понимаю, что аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят везти бесплатно, но так не бывает. "Укрзализныця2 должна закупать все необходимое на рынке, где постоянно растет цена на металл, электроэнергию, топливо", - отметил он.

По мнению Анатолия Гиршфельда, если не обеспечить мероприятия по обновлению тягового подвижного состава компании, то перевозки железнодорожным транспортом ждет коллапс, не спасут любые меры, в том числе частная тяга.

"Нужно посчитать, сколько необходимо денег на 5 лет, и ввести тяговую составляющую, которая позволит не просто ремонтировать старую технику, а обновлять подвижной состав. Ремонтировать локомотив 40-летней давности затратно и неэффективно. Минимальный объем финансирования, чтобы в течение 5 лет закупить 200 тепловозов и 300 электровозов, которые крайне нужны дороги, чтобы решить проблему, - составляет 3 млрд долл. К тому же нужно время для заключения контрактов и изготовление локомотивов. Поэтому Правительство должно взять этот вопрос под свой контроль", - резюмировал Анатолий Гиршфельд.

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