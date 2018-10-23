Водитель-украинец чуть не погубил пятерых иракских нелегалов: они пытались тайком попасть в Германию в рефрижераторе

37-летний гражданин Украины чуть было не погубил пятерых нелегалов из Ирака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Нелегалы пытались попасть в Германию в кузове рефрижератора с польскими номерами, который вез молочную продукцию из Италии. За рулем автомобиля находился гражданин Украины. Из Милана машина выехала 21 октября. Как долго в ней находились иракцы – неизвестно.

В кузове рефрижератора было около 0 градусов. К тому же, в машине была закрытая система воздухоснабжения. Когда нелегалом стало плохо, они смогли дозвониться до полицейских. Те отследили их по местоположению мобильного телефона, и когда машина остановилась на заправке, освободили иракцев.

Медицинское обследование показало, что у всех пятерых – легкая степень переохлаждения.

Украинского водителя задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов.

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