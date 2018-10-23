Двое таможенников обманули государство на 7 миллиардов гривен, - прокуратура

Два сотрудника таможни нанесли ущерб государству на 7 миллиардов гривен. Они растаможили по поддельным документам более тысячи транспортных средств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования добыты доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ДФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", – сообщают в прокуратуре.

Подозреваемые – два должностных лица таможенных постов Волынской таможни ГФС Украины. Их задержали 19 октября 2018 года, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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