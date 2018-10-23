"Это должна быть женщина, представляющая Восточную или Центральную Европу", - МИД объявил свою позицию об избрании нового генсека Совет Европы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу МИД Украины.

"Хотя мы и убеждены, что лучший и самый сильный кандидат должен победить в прозрачной и честной борьбе, мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата, женщины Европы должны получить еще одну возможность вести Совет Европы через бурные времена", - отмечают в МИД.

Также МИД подчеркивает важность того, чтобы секретариат возглавил представитель центральной или восточной Европы.

"Хотя в течение первых четырех десятилетий после создания Совета Европы она была почти исключительно западноевропейской организацией, последние три десятилетия сказались историческим расширением и вступлением в нее почти 20 новых членов. Большой вклад стран Центральной и Восточной Европы в распространение и укрепление демократии на всем континенте не признан советом Европы, когда речь идет о замещении должности Генерального секретаря. Мы считаем, что представители этих стран должны получить возможность возглавить Секретариат впервые за семьдесят лет существования Совета Европы ", - говорится в документе.

Согласно установленной процедуре, отобранные Комитетом министров СЕ кандидатуры будут переданы на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая путем голосования выберет нового Генерального секретаря на своей июньской сессии в 2019 году.

"Мы призываем к максимальной прозрачности этого процесса, которая может быть достигнута, среди прочего, путем применения инновационных подходов. Например - проведением прямой веб-трансляции дебатов, которая доказала свою эффективность при избрании Генерального секретаря ООН", - говорится в документе.

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