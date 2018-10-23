Украинского капитана, которого подозревают в торговле наркотиками, пока не будут экстрадировать в Испанию

Власти Греции из-за отсутствия обоснований для экстрадиции отказались передать Испании капитана иностранного судна Erato – жителя Одессы Владимира Шемонаева, который был задержан в Афинах по линии Интерпола якобы по подозрению в причастности к наркоторговле. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

По словам дочери капитана Шемонаева Аллы Кирилюк, 23 октября греческий прокурор, рассмотрев соответствующие документы, отказался от процедуры экстрадиции в связи с отсутствием соответствующих аргументов испанской стороны.

"Сейчас ситуация такова: на сегодняшний день соответствующие органы Испании не аргументировали, в чем именно подозревается отец и по какой причине должен быть передан из Греции в Испанию", – сказала Кирилюк.

Она добавила, что представитель защиты ходатайствовал об изменении меры пресечения Шемонаеву – с содержания в тюрьме строгого режима Коридаллос на домашний арест. Однако в этом было отказано, и 58-летний украинец остается в заключении.

Прокурор также направил в Испанию соответствующий запрос с просьбой сообщить причину, по которой требуют передать украинца.

Кирилюк добавила, что у ее отца – 30-летний опыт работы на судах, из которых 25 лет – в качестве капитана.

"За эти годы ни у кого никогда не было нареканий на работу, выполнение профессиональных обязанностей моего отца", – подчеркнула Кирилюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинского капитана контейнеровоза арестовали в Греции за торговлю наркотиками. Владимира Шемонаева задержали в аэропорту Афин, когда он уже окончил рейс и направлялся домой. Основание для подозрений – то, что судно под управлением украинца находилось в районе "с подозрительной активностью". Речь идет о рейсе в Колумбию: часть маршрута пролегала через район, в котором позже задержали яхту с наркотиками. Полицейские задались вопросом о том, каким образом наркотики попали на яхту, и подозрение пало на экипаж одессита.