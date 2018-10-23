В зоне ООС задержан гражданин, торговавший боеприпасами и взрывчатыми веществами. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "23 октября 2018, во время очередного сбыта боеприпасов, а именно гранат Ф-1 и РГД-5 и получения за эту незаконную деятельность 200 долларов США, вышеназванное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

В целом, во время разоблачения незаконной деятельности гражданина С., задокументирован факт продажи последним десяти гранат различных марок.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, с целью документирования его преступной деятельности, а также изъятие вещей, представляющих опасность для окружающих. Проходят обыски по месту жительства и в гаражных помещениях, которыми пользуется вооруженный делец.

Досконально проверяется возможность причастности к совершению указанного преступления военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

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