"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА со счетом 0:3

Матч проходил на ОСК "Металлист" в Харькове, а мячи в ворота Андрея Пятова забили Давид Сильва (30-я минута), Эмерик Ляпорт (35) и Бернарду Силва (71), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В параллельном поединке квартета F "Хоффенхайм" в Германии сыграл вничью с французским "Лионом" - 3:3.

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Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 6 очков, "Лион" - 5, "Хоффенхайм" - 2, "Шахтер" - 2.

В четвертом туре команды поменяются полями - "Шахтер" выступит в Манчестере, а "Лион" примет "Хоффенхайм". Оба матча начнутся 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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