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24.10.18 07:14

"Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести двусторонний саммит 11 ноября в Париже.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.

"Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится", - сказал глава американского государства.

Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.

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Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.

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