"Скорее всего, она состоится", - Трамп подтвердил возможную встречу с Путиным в Париже

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.
"Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится", - сказал глава американского государства.
Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.
Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.