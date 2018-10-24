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24.10.18 09:28

Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД

В МИД Украины подтвердили госпитализацию украинцев после аварии эскалатора в Риме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - сказано в сообщении.

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Обрушение эскалатора в метро Рима: пострадавшие украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет, - МИД 01

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, ​​по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.

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