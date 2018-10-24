"Будущего для себя в Украине я не видела", - украинские мигранты рассказали о причинах переезда за границу

Об этом в интервью BBC News Украина рассказали программисты, ученые, инженеры и врачи, работающие в странах ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Экономические проблемы последних лет, падение доходов и низкий уровень безопасности увеличили "отток мозгов" из Украины. Точную цифру высококвалифицированных специалистов и ученых, которые уезжают, не может назвать никто. Однако речь идет о тысячах талантливых людей, которые помогают развитию экономики других стран и перечисляют деньги родственникам в Украину, сдерживая таким образом социальное напряжение в обществе. Что побуждает украинцев к иммиграции, с какими сложностями они сталкиваются, и что советуют, чтобы снизить миграционный отток?", - отмечает издание.

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Программисты Оксана и Владимир Кривенко уже шесть лет живут в Лондоне. В Украине у них была хорошая зарплата, однако это их не остановило.

"Переезжали в 2012 году, тогда еще не было войны, но нас беспокоила политическая ситуация и экономическая нестабильность. Сначала было сложно, год мы боролись с проблемами, грустили, а потом все наладилось. Преимущества стали очевидными", - говорит Оксана.

"Было интересно поработать за рубежом. В Украине - коррупция, топтание на одном месте, неизменный набор политиков. Те же лица, что и 15-20 лет назад", - объясняет Владимир.

Владимир переехал в Лондон, получив работу по приглашению от компании Luxoft. Оксана присоединилась к нему через несколько месяцев и примерно два месяца искала работу.

"Специалисты без опыта работы в Британии не рассматриваются HR-командами в качестве кандидатов. Мои резюме отфильтровывали на первом этапе. Однако, попав на первое собеседование, отлично справилась с техническим заданием. Я отсылала свое резюме на разные позиции в Лондоне и прошла все технические собеседования, они были легче, чем в Украине", - вспоминает она.

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Женщине предлагали работу в страховой компании и банках, но она выбрала аутсорсинговую компанию EPAM, с которой ранее сотрудничала в Киеве. "EPAM привела меня в инвестбанк UBS, где я работала программистом. После декретного отпуска я получила работу уже через посредника в том же банке", - рассказывает Оксана о своем опыте.

Сейчас Владимир работает в инвестбанке JP Morgan, а Оксана - руководитель команды разработчиков в UBS. Супруги - граждане Великобритании и воспитывают дочь.

Среди плюсов жизни в Британии супруги называют лучшую социальную защищенность и политическую стабильность.

Оксана указывает на отсутствие в Британии дискриминации по возрасту или полу, с которой она сталкивалась в Украине. Женщина вспоминает, как ей отказывали в трудоустройстве, несмотря на успешное техническое собеседование: "Были случаи, когда мне отказывали, потому что я девушка, а коллектив - мужской, есть также риск уйти в декрет".

Дискриминацию по возрасту она называет дополнительным стимулом для миграции. "В Украине я знаю людей старше 35 лет, опытных, которые не могут найти работу из-за возраста. В Британии человек в возрасте считается ценным сотрудником. Люди после 40-50 лет не боятся менять работу", - говорит Оксана.

Ее беспокоит незащищенность украинцев пожилого возраста, которые не могут себе позволить купить даже лекарства. "Если бы я не могла поддерживать своих родителей, не знаю, чтобы с ними было с их пенсией. Я не хочу такого будущего для себя в Украине, не вижу там будущего для своего ребенка", - говорит она.

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Владимир считает, что Украина сейчас столкнулась с массовым отъездом молодежи, и чтобы остановить это, необходимы масштабные реформы. "Разделить ветви государственной власти, бороться с коррупцией, избавиться от клановости, когда все покупается. В Британии на низком уровне купить никого не получится, нельзя купить диплом или справку от врача. Эта правосознание формировалось десятилетиями", - считает Владимир.

Оксана рассказывает, что в ее родном Запорожье люди ищут любую возможность заработать в других странах - из-за низких зарплат и бедности, поэтому миграцию может частично остановить повышение уровня доходов.

Но для остановки процесса "утечки мозгов" одних достойных зарплат недостаточно, считает она: "Специалисты в сфере ИТ имеют хорошие зарплаты и выезжают из-за политической ситуации, чтобы защитить своих близких от возможных рисков, пытаются обеспечить будущее своих детей".

Кризис в ряде отраслей украинской промышленности сузил возможности для самореализации украинских инженеров, поэтому некоторые из них выбирают путь иммиграции.

По словам HR-эксперта rabota.ua Татьяны Пашкиной, иммиграция для инженеров - сложный процесс. На протяжении длительного времени приходится подтверждать квалификацию. "Промежуточный вариант - уехать простым мастером, а затем подтверждать квалификацию уже во время работы", - объясняет она.

Выше шансы у молодых инженеров, которые после украинского университета получили западное образование.

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Уроженец Энергодара Максим Шкиндер учился в Туринском университете, работал на Skoda в Праге. Уже несколько лет он - в Лондоне, где принимает участие в разработке дизайна для суперкаров McLaren.

"Я всегда хотел работать в англоязычных странах. После нескольких лет учебы и работы за рубежом в сфере автомобильного дизайна я получил пару предложений из Британии, одно из которых принял", - объясняет он свой выбор.

Максим Шкиндер

Максим говорит, что рецептом успеха для него стало желание "не тратить свою жизнь впустую".

"Нужно уметь извлекать максимум пользы из того, кем вы являетесь, какими навыками или талантами обладаете, и уметь ими воспользоваться в сложившихся обстоятельствах. Фортуна имела место, но одной ею сыт не будешь. Если не иметь четкого понимания, к чему стремишься, везение окажется временным", - отмечает он.

Возвращаться в Украину Максим пока не собирается. Хотя ему и нравится идея возрождения украинского автопрома.

"Боюсь, он так сильно отстал, что для реабилитации понадобятся огромные усилия и средства. Знаете в чем разница между стратегиями охоты льва и волка? У льва есть мощь и сила на один рывок, а волки бегут в одинаковом темпе к своей цели, постепенно изматывая ее. Система нашей страны напоминает мне льва", - считает он.

По мнению Максима, в Украине нужно создать благоприятные условия для возвращения "светлых умов", но украинцы, работающие за рубежом, могут активно делиться опытом и без возвращения в страну. "Каждый, кто вырвался, может делиться знаниями. Что многие сейчас и делает в рамках выступлений, лекций", - отмечает он.

В зарубежном автопроме трудится и 28-летняя Татьяна Саливон. Она - инженер электрокаров в Groupe PSA - компании, производящей автомобили Peugeot, Citroën и Opel.

Во Францию девушка переехала восемь лет назад, получив диплом бакалавра физического факультета КНУ им. Т. Шевченко, и поступив в магистратуру парижской École Polytechnique. А еще через несколько лет она получила докторскую степень в инженерном вузе Arts et Métiers ParisTech.

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До переезда во Францию Татьяна выучила французский, без знания которого сложно работать на местных предприятиях. Первые годы во Франции она вспоминает как сложные в психологическом плане из-за смены окружения и культурного разрыва.

Возвращаться в Украину инженер не собирается, встречается с французом. Татьяна говорит, что может думать только о работе на предприятиях, занимающихся технологическими разработками, поэтому ей сложно оценить возможности самореализации в Украине.

Татьяна Саливон

Свой отъезд девушка считает новым опытом украинцев за рубежом. "Но вся закавыка в том, чтобы они вернулись и этот опыт привезли обратно в Украину, как это, например, делают китайские студенты", - говорит она.

По мнению Татьяны, выход - повысить оплату труда и уровень жизни инженеров в Украине. Сейчас он не выдерживает сравнения с западным.

Еще одна мощная группа мигрантов - украинские врачи. Это связано как с низкими зарплатами, так и с миграцией медиков из соседней Польши, Чехии и Венгрии в более богатые страны ЕС. Иногда их заменяют украинцы. Но наиболее популярная страна для трудоустройства - Германия.

Количество украинских врачей-иммигрантов неизвестно, речь идет о тысячах специалистов. Только в Германии, по данным Федеральной палаты врачей, на конец 2017 года работали 1 387 украинских врачей.

"В Украине в государственной больнице в среднем предлагают 5 тысяч грн, а в Германии - примерно 100 тысяч грн по курсу. Некоторые врачи едут, потому что хотят получить опыт работы с новым оборудованием, повысить свою квалификацию", - объясняет Татьяна Пашкина.

Подготовку к переезду врачи начинают с изучения немецкого языка. Для различных немецких земель его необходимо знать на уровне B2 или C1. Для начала работы в некоторых землях необходимо еще и сдать экзамен Fachsprachprüfung, подтверждающий способность общаться с немецкими пациентами и знание врачебной терминологии.

30-летняя Анна Величко три года работает врачом-офтальмологом в клинике в земле Гессен. Она решила переехать в Германию в самом начале карьеры. В этой стране уже много лет живут ее бабушка и дедушка.

"Нашла место работы по специальности, прошла собеседование, обсудили переезд с мужем. Будущего для себя в Украине я не видела", - рассказывает она.

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Самым трудным на пути в Германию было Approbation - признание медицинского образования, которое Анна получила в Украине. В немецкой клинике ей нравятся условия работы и перспективы приобретения нового опыта.

Анна Величко

Анна считает, что причин для миграции у украинских медиков достаточно, поскольку самореализация в украинских больницах возможна только при наличии знакомств.

"В Украине можно зарабатывать приличные деньги, но не всегда легальным путем. В Германии вы зарабатываете легально. И поскольку здесь работает страховая медицина, врачу не нужно думать, может ли его пациент оплатить лечение", - говорит врач.

По мнению Анны, остановить миграцию украинских врачей можно только высокими зарплатами и современной аппаратурой в больницах.

33-летняя акушер-гинеколог Ольга Плодиста ранее работала в Черкасской областной больнице. Недавно она переехала в Германию.

Ольга Плодиста

Женщина говорит, что давно планировала работать за границей, учила немецкий. Условия работы в Германии её устраивают.

Ольга получила временное разрешение на работу на два года. "С этим разрешением можно работать, получать адекватную зарплату", - отмечает она.

За эти два года она должна подтвердить свой украинский диплом, чтобы получить разрешение на работу без ограничений.

Постоянное уменьшение финансирования науки - в 2016 году оно составляло только 0,48% от ВВП - все больше мотивирует украинских ученых уезжать.

По данным Государственной службы статистики, только в 2014 году в другие страны перебрались 42 кандидата и 7 докторов наук. Но эта цифра - лишь верхушка айсберга. Сложно определить количество ученых, оставивших науку и уехавших из страны.

С 2015 года учет ученых-иммигрантов в Госслужбе статистики не ведут.

Некоторые студенты выбирают карьеру в других государствах заранее. Поступают в магистратуру или аспирантуру в европейских университетах, где их ждут.

Выпускник Киево-Могилянской академии Назар Бартосик уже три года работает в Национальном институте ядерной физики в итальянском Турине, куда он переехал после окончания аспирантуры в научном центре DESY в Гамбурге.

Он занимается исследованием топ-кварков и b-кварков, работает в группе ученых, анализирующих насколько точно и исправно работает детектор элементарных частиц, его электроника, системы охлаждения. Подобные детекторы, например, используются в работе большого адронного коллайдера.

Трудностей с переездом у него не было, но пришлось овладеть немецким и итальянским.

Возвращаться в Украину Назар пока не планирует. По его мнению, в стране нет возможностей для самореализации ученых в области физики высоких энергий. "Можно что-то делать на голом энтузиазме, и это будет другой уровень производительности. Теоретикам проще, чем экспериментаторам. Если заниматься только анализом данных, то достаточно только компьютера и интернета", - говорит он.

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Назар рассказывает, что уровень финансирования науки в ЕС и Украине существенно отличается. Ученые в Западной Европе регулярно участвуют в зарубежных конференциях, работают на дорогом оборудовании. Для их украинских коллег и поездка за границу, и получение нового оборудования - значимое событие.

Назар Бартосик

В Турине Назар живет с женой Натальей и двумя детьми. Он не представляет, как семье ученого выжить в Украине. "Я в Италии на зарплату могу содержать семью, снимать квартиру и машину иметь", - отмечает он.

Назар считает, что "утечка мозгов" может уменьшится, если финансирование науки возрастет, ведь переезд в другую страну - это не так просто. "Но это очень интересный и полезный опыт", - резюмирует он.

Коллега Назара Дмитрий преподает физические дисциплины в университете в Нидерландах, куда переехал в 2008 году, когда поступил в аспирантуру.

Ученый рассказывает, что достаточно легко преодолел все трудности в новой стране. Коллеги помогли найти ему жилье. Несколько месяцев ушло на рассмотрение документов о воссоединении семьи, вид на жительство обошелся в пару сотен евро, но в итоге жена тоже переехала в Нидерланды, где у супругов родилась дочь.

Дмитрий говорит, что мог бы преподавать в Украине, но, как и Назар, он не знает, как на украинскую зарплату можно содержать семью. Ученый также вспоминает такие минусы, как меньший доступ к иностранной литературе, вычислительным ресурсам, социально-политическую и криминогенную ситуацию.

"Даже если бы мне предложили европейскую зарплату в Киеве, все равно бы не вернулся. Просто "посредственные" люди, выехавшие из Украины, живут лучше, чем "лучшие", которые остались", - отмечает он.

Дмитрий не верит, что можно вернуть ученых-иммигрантов, поэтому призывает привлекать их в научные проекты в Украине. "Я не против поработать со своими экс-коллегами, вот только у них не особо есть время, поскольку заняты решением проблем: выборы ректора, раздел бюджета кафедры", - рассказывает он.

А для остановки миграции, по его мнению, смены властной элиты или повышения заработной платы недостаточно. "То, что рыба гниет с головы, очень хорошее оправдание для хвоста. Как-то ехал в плацкарте с водителями, так они рассказывали истории, как они надували "систему" с помощью различных махинаций с грузом", - говорит ученый.

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Ученым-гуманитариям трудоустроиться труднее, чем их коллегам-"технарям". Уроженке Ровно Юлии Юрчук удалось. Она исследует политику памяти в Украине в университете Сёдертёрн в Стокгольме.

Юлия приехала в Швецию 10 лет назад после неудачной попытки найти работу в Украине.

"В 2008 году я закончила магистратуру в Германии и вернулась в альма-матер - Ровенский институт славяноведения. Я была наивной тогда, пришла в университет, попросила дать мне возможность преподавать. От преподавателей услышала - иди к ректору и договаривайся. Я поняла, что не буду в Украине наукой заниматься, начала искать аспирантуру за рубежом", - рассказывает исследовательница.

Когда девушка получила место в аспирантуре в шведском университете, она не знала ни слова по-шведски. Язык выучила быстро - помогло знание немецкого.

Более сложным оказался поиск жилья - из-за очередей на аренду жилья в Швеции - и воссоединение семьи. Муж Юлии Анатолий сначала оставался в Украине, ездил к жене, но потом выучил язык и после продолжительных поисков устроился в шведскую компанию по производству техники для отопления. Сейчас он отвечает за продажи в нескольких регионах мира.

У супругов в Швеции родилась дочь, в августе она пошла в школу.

Юлия Юрчук

Юлия не представляет, как может найти работу на родине. "В Швеции ученые смотрят объявления о вакансиях на сайтах университетов. В Украине на сайтах университетов таких объявлений нет, надо иметь знакомства", - объясняет она.

По мнению исследовательницы, украинскую науку спасет лучшее финансирование и конкурентная среда. "Человек не должен сидеть в вузе и просто получать зарплату. Надо что-то новое производить, жить делом", - говорит Юлия.

Сейчас она считает, что отказ в работе в альма-матер на самом деле стал для нее улыбкой судьбы: "В Украине я не смогла найти работу, а в Швеции - смогла".

В комментарии BBC News Украина HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина отмечает, что в стране сейчас существует два типа трудовой миграции: сезонные работы с целью заработка за короткое время, что подразумевает тяжелый физический труд по 12 часов день, и отток специалистов высокой квалификации, покидающих страну на длительный срок.

"Для них, конечно, важен размер заработной платы, но образ жизни и стабильность выходят на первый план. Они говорят, что едут за перспективой", - говорит эксперт.

Некоторые из таких мигрантов могут даже потерять в зарплате. Программисты после вычета всех налогов в западных странах могут иметь меньшую зарплату нетто, чем в Украине. Но их мотивируют желание развиваться, возможность приобрести жилье по более низкой процентной ставке, совершенствование языка, желание обеспечить безопасное будущее своей семье.

"Это также может быть связано с тем, где собрался учиться ребенок. Его родители - инженеры или врачи пытаются подтвердить квалификацию, чтобы помогать финансово и работать не на кассе супермаркета в новой стране", - отмечает Пашкина.

По ее мнению, для отъезда квалифицированных кадров необходимо не только повышать зарплаты, но и менять корпоративную культуру в Украине.

"Мы можем поднимать зарплаты, пытаясь дотянуться до уровня Польши, но если это будет сопровождаться менеджментом, который не дает расти людям, то ничего не получится. Очень многие руководители пытаются управлять персоналом с помощью страха. Страх убивает творчество и возможность развития. Если это не изменится, мы можем забыть о возможности кого-то догнать", - считает эксперт.