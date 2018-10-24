Арсенал под Ичней: очищены 37 из 80 участков разминирования, – ГСЧС

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают очистку территории, прилегающей к арсеналу под Ичней Черниговской области. Об этом 24 октября информирует пресс-центр ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищены 37 из 80 участков разминирования, 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой. Изъято более 13 тыс. 262 взрывоопасных предметов (за сутки 23 октября – 2 тыс. 261), отработано 290 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки – одно)", – сказано в сообщении.

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Под Ичней провели ремонт кровель и остекление окон в 20 домах, всего с начала работ восстановили 142 здания.

В район чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 419 человек и 101 единица техники, в том числе от ГСЧС – 228 человек и 64 единицы техники.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").