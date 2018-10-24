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24.10.18 11:03

Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания

Страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы", ссылаясь на информацию на сайте госзакупок. Таким образом, запрос признан несостоявшимся.

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Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

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