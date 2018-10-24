Уже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долл. денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взыскиваем с "Газпрома" деньгами 9 млн долл.", - написал Витренко.



Напомним, 10 октября НАК "Нафтогаз Украины" направила ПАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подконтрольные "Газпрому" нидерландские компании частично передали свои акции третьим лицам во избежание их ареста, - "Нафтогаз"

"22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом". Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Таким образом "Нафтогаз" зачислил более 9 млн дол. США переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в рамках исполнения арбитражного решения", - разъяснили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,56 млрд дол. США убытков за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения. На сегодняшний день размер начисленной пени составляет свыше 100 млн дол. США.